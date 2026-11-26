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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Columbia Sportswear-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Columbia Sportswear-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Columbia Sportswear-Aktie 75.43 USD wert. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.326 Columbia Sportswear-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.05 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 25.11.2026 auf 80.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.05 Prozent vermehrt.
Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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