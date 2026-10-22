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|Profitables Columbia Sportswear-Investment?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Columbia Sportswear-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.10.2025 wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53.26 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18.776 Columbia Sportswear-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 59.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’117.35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.73 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 3.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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