NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren verloren

Die Columbia Banking System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33.16 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 301.568 Columbia Banking System-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 29.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’016.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.83 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Columbia Banking System eine Marktkapitalisierung von 8.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch