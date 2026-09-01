Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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|Rentable Columbia Banking System-Investition?
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Columbia Banking System-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag 26.77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 373.552 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 29.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’072.10 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’072.10 USD entspricht einer Performance von +10.72 Prozent.
Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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