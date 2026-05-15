NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Columbia Banking System Aktionären eine Freude

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’240 0.2%  SPI 18’715 0.2%  Dow 49’702 -0.7%  DAX 23’990 -1.9%  Euro 0.9141 -0.1%  EStoxx50 5’832 -1.7%  Gold 4’557 -2.1%  Bitcoin 62’221 -2.1%  Dollar 1 0.3%  Öl 109 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Adecco1213860Holcim1221405Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Park-Ohio-Aktionäre entgegen
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Las Vegas Sands Aktionären eine Freude
S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Extra Space Storage-Aktionäre erwarten
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Independent Bank-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: Diese Dividende erhalten Heartland Express-Anleger
Suche...
eToro entdecken

Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Columbia Banking System-Top-Dividende 15.05.2026 16:36:48

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Columbia Banking System Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Columbia Banking System Aktionären eine Freude

Columbia Banking System-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Columbia Banking System-Dividendenausschüttung aus.

Columbia Banking System
22.60 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1.45 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.694 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Columbia Banking System beläuft sich auf 335.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.58 Prozent an.

Columbia Banking System-Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Columbia Banking System-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 29.12 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 5.19 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 5.33 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von Columbia Banking System via NASDAQ um 33.35 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 19.64 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Columbia Banking System

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.48 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5.08 Prozent absenken.

Columbia Banking System-Grunddaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Columbia Banking System beläuft sich aktuell auf 8.310 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Columbia Banking System beträgt aktuell 12.17. 2025 setzte Columbia Banking System 3.215 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 2.30 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
16:36 finanzen.ch Columbia Banking System-Top-Dividende NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Columbia Banking System Aktionären eine Freude
12.05.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
05.05.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
28.04.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
21.04.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
14.04.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
08.04.26
 Erste Schätzungen: Columbia Banking System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
07.04.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
31.03.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
mehr Nachrichten

Analysen zu Columbia Banking System Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:27 Marktüberblick: Anleiherenditen im Fokus
09:13 SMI wenig verändert erwartet
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Schwächere Tendenz
13.05.26 Europas Rüstungssektor zwischen Rekordzahlen und Korrektur
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’750.26 19.72 SNQBTU
Short 14’020.89 13.98 S8GBGU
Short 14’554.98 8.93 SRGBHU
SMI-Kurs: 13’239.75 15.05.2026 16:26:48
Long 12’676.70 19.87 SGHBWU
Long 12’374.62 13.69 S9OBOU
Long 11’865.76 8.99 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SAP SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Buy
Bitcoin-Schock? Michael Saylor stellt Tabu bei Strategy infrage
NEL ASA-Aktie steigt deutlich - Analysten bleiben dennoch vorsichtig
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht AIXTRON SE für Anleger vor
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus
Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow schwächer -- SMI stabil -- DAX fällt unter 24'000 Punkte -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Neue Exportgenehmigungen treiben NVIDIA an - Aktie mit neuem Rekordhoch
Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich mit Zurich im Fokus

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/20: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/20. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.