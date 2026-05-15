Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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15.05.2026 16:36:48
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Columbia Banking System Aktionären eine Freude
Columbia Banking System-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Columbia Banking System-Dividendenausschüttung aus.
Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1.45 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.694 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Columbia Banking System beläuft sich auf 335.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.58 Prozent an.
Columbia Banking System-Dividendenrendite im Fokus
Schlussendlich notierte der Columbia Banking System-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 29.12 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 5.19 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 5.33 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von Columbia Banking System via NASDAQ um 33.35 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 19.64 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Columbia Banking System
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.48 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5.08 Prozent absenken.
Columbia Banking System-Grunddaten
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Columbia Banking System beläuft sich aktuell auf 8.310 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Columbia Banking System beträgt aktuell 12.17. 2025 setzte Columbia Banking System 3.215 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 2.30 USD.
Redaktion finanzen.ch
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