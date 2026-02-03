Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cognex-Performance im Blick 03.02.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Cognex
31.11 CHF 1.84%
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.789 Cognex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (39.76 USD), wäre die Investition nun 71.13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28.87 Prozent vermindert.

Cognex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

