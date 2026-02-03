Cognex Aktie 919421 / US1924221039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Cognex-Performance im Blick
|
03.02.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.789 Cognex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (39.76 USD), wäre die Investition nun 71.13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28.87 Prozent vermindert.
Cognex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch