Cognex Aktie 919421 / US1924221039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Cognex-Investmentbeispiel
|
22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 87.25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 1.146 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 71.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28.95 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 10.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognex Corp.
Analysen zu Cognex Corp.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.