NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 87.25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 1.146 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 71.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28.95 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 10.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch