Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Cognex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Cognex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 21.730 Cognex-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’447.20 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 17.08.2026 auf 66.60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44.72 Prozent gesteigert.
Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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