NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Cognex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46.87 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 213.356 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’733.73 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 05.10.2026 auf 64.37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 37.34 Prozent.

Insgesamt war Cognex zuletzt 10.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch