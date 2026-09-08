NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cognex-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.416 Cognex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 62.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’395.43 USD wert. Mit einer Performance von +39.54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch