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Profitable Cognex-Anlage? 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cognex
48.76 CHF -1.35%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cognex-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 43.77 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 228.467 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 59.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’685.17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 10.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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