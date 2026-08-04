Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 04.08.2016 wurde die Cognex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cognex-Anteile bei 24.40 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 409.920 Cognex-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’645.01 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 03.08.2026 auf 67.44 USD belief. Mit einer Performance von +176.45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Cognex wurde am Markt mit 10.87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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