NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Cognex-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36.38 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 27.488 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (50.34 USD), wäre die Investition nun 1’383.73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.37 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Cognex eine Marktkapitalisierung von 8.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch