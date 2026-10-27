|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Cognex-Anlage?
|
27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 391.083 Cognex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’755.96 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 26.10.2026 auf 55.63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117.56 Prozent angezogen.
Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognex Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Cognex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Cognex Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.