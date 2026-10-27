NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 391.083 Cognex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’755.96 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 26.10.2026 auf 55.63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117.56 Prozent angezogen.

Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch