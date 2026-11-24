Heute vor 10 Jahren wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 30.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.287 Cognex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 159.34 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 23.11.2026 auf 48.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 59.34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cognex belief sich zuletzt auf 7.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch