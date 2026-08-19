Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cogent Communications-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 35.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.794 Cogent Communications-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (10.13 USD), wäre das Investment nun 28.30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.70 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 553.47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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