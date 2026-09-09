NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cogent Communications-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Cogent Communications-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 73.13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.367 Cogent Communications-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.18 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 08.09.2026 auf 9.64 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 86.82 Prozent.

Cogent Communications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 515.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch