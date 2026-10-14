NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren verloren

Am 14.10.2016 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cogent Communications-Aktie bei 35.04 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hat, hat nun 285.388 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’445.78 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 13.10.2026 auf 8.57 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 75.54 Prozent gleich.

Cogent Communications wurde am Markt mit 426.68 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch