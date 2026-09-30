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Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024

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Profitable Cogent Communications-Anlage? 30.09.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Cogent Communications Holdings
7.80 USD 6.27%
Kaufen Verkaufen

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.616 Cogent Communications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.86 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 29.09.2026 auf 7.34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88.14 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 380.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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