NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren gekostet

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.616 Cogent Communications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.86 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 29.09.2026 auf 7.34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88.14 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 380.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch