NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades City-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die City-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19.516 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’789.81 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 03.11.2026 auf 142.95 USD belief. Damit wäre die Investition 178.98 Prozent mehr wert.

City erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch