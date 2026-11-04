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|Rentabler City-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen City-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades City-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die City-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19.516 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’789.81 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 03.11.2026 auf 142.95 USD belief. Damit wäre die Investition 178.98 Prozent mehr wert.
City erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.