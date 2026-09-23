NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem City-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 87.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die City-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.427 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 139.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’595.13 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’595.13 USD, was einer positiven Performance von 59.51 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 1.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch