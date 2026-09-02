NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.09.2021 wurde das City-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die City-Aktie bei 77.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.962 City-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’843.68 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 01.09.2026 auf 142.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 84.37 Prozent gestiegen.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch