City Aktie 918532 / US1778351056
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen City-Investment verdienen können.
Am 02.09.2021 wurde das City-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die City-Aktie bei 77.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.962 City-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’843.68 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 01.09.2026 auf 142.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 84.37 Prozent gestiegen.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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