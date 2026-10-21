City Aktie 918532 / US1778351056
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in City eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der City-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die City-Anteile bei 88.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112.486 City-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 142.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’984.25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 1.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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