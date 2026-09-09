City Aktie 918532 / US1778351056
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49.83 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 200.682 City-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 29’026.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 190.27 Prozent.
Der City-Wert an der Börse wurde auf 2.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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