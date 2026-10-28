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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren City-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.264 City-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179.03 USD wert. Mit einer Performance von +79.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von City betrug jüngst 1.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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