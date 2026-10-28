NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.264 City-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179.03 USD wert. Mit einer Performance von +79.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von City betrug jüngst 1.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch