NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr eingebracht

Am 14.10.2025 wurden Cirrus Logic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cirrus Logic-Papier an diesem Tag bei 120.98 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, hätte er nun 82.658 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’926.27 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 13.10.2026 auf 107.99 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10.74 Prozent gleich.

Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch