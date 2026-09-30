Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie betrug an diesem Tag 82.35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 1.214 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cirrus Logic-Aktien wären am 29.09.2026 146.69 USD wert, da der Schlussstand 120.80 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 46.69 Prozent vermehrt.
Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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