Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie gebracht.
Das Cirrus Logic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113.11 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 0.884 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.33 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 18.08.2026 auf 116.88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.33 Prozent zugenommen.
Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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