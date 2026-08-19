NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Das Cirrus Logic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113.11 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 0.884 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.33 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 18.08.2026 auf 116.88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.33 Prozent zugenommen.

Cirrus Logic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch