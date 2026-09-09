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Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004

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Frühe Anlage 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie Investoren gebracht.

Cirrus Logic
87.56 CHF -3.06%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2016 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag 48.45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.064 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 110.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228.61 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 128.61 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 5.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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