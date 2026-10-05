Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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|Lukrative Cintas-Investition?
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cintas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 202.61 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cintas-Aktie investierten, hätten nun 49.356 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’526.68 USD, da sich der Wert eines Cintas-Anteils am 02.10.2026 auf 193.02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cintas bezifferte sich zuletzt auf 77.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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