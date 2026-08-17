NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Cintas-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 120.98 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 8.266 Cintas-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 1’649.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 199.52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64.92 Prozent vermehrt.

Cintas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch