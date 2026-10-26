NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cintas-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cintas-Papiers betrug an diesem Tag 26.65 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 375.199 Cintas-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 224.10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 84’082.17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 740.82 Prozent angewachsen.

Cintas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch