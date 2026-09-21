NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2021 wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98.33 USD. Bei einem Cintas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.017 Cintas-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cintas-Papiers auf 197.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101.01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cintas bezifferte sich zuletzt auf 79.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch