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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie Anlegern gebracht.
Am 16.11.2021 wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 110.84 USD. Bei einem Cintas-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90.222 Cintas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cintas-Aktie auf 226.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’411.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +104.12 Prozent.
Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 89.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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