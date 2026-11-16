NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2021 wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 110.84 USD. Bei einem Cintas-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90.222 Cintas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cintas-Aktie auf 226.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’411.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +104.12 Prozent.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 89.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch