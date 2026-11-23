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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Cintas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Cintas-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28.83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cintas-Aktie investiert, befänden sich nun 3.469 Cintas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 763.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220.01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 663.13 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 86.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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