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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIENA-Aktie Investoren gebracht.
Die CIENA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CIENA-Anteile 44.13 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 22.660 CIENA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des CIENA-Papiers auf 296.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’708.36 USD wert. Mit einer Performance von +570.84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 38.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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