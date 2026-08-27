CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CIENA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CIENA-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57.18 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 174.886 CIENA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 70’659.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 404.03 USD belief. Damit wäre die Investition um 606.59 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von CIENA belief sich zuletzt auf 54.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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