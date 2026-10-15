CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler CIENA-Einstieg?
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen CIENA-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CIENA-Papier letztlich bei 42.00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.381 CIENA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 856.19 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 14.10.2026 auf 359.60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 756.19 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 56.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)