NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CIENA-Papier letztlich bei 42.00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.381 CIENA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 856.19 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 14.10.2026 auf 359.60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 756.19 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 56.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch