CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable CIENA-Investition?
|
01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren CIENA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.80 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 45.872 CIENA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (351.82 USD), wäre die Investition nun 16’138.53 USD wert. Damit wäre die Investition 1’513.85 Prozent mehr wert.
CIENA wurde am Markt mit 50.23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
01.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)