NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.80 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 45.872 CIENA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (351.82 USD), wäre die Investition nun 16’138.53 USD wert. Damit wäre die Investition 1’513.85 Prozent mehr wert.

CIENA wurde am Markt mit 50.23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch