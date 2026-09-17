NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48.81 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204.876 CIENA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 69’760.30 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 16.09.2026 auf 340.50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 597.60 Prozent.

Der Börsenwert von CIENA belief sich zuletzt auf 47.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch