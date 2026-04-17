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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Frühes Investment 17.04.2026 10:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Check Point Software
106.94 CHF 0.10%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Check Point Software-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 113.122 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’566.74 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 16.04.2026 auf 137.61 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.67 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 14.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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