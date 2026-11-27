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27.11.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Check Point Software-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83.23 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 12.015 Check Point Software-Papiere. Die gehaltenen Check Point Software-Anteile wären am 25.11.2026 1’967.68 USD wert, da der Schlussstand 163.77 USD betrug. Damit wäre die Investition um 96.77 Prozent gestiegen.
Check Point Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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