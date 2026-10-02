Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113
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02.10.2026 10:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Check Point Software-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Check Point Software-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Check Point Software-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77.61 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128.849 Check Point Software-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 16’844.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.73 USD belief. Mit einer Performance von +68.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Check Point Software jüngst 13.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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