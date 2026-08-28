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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Check Point Software-Investment 28.08.2026 10:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien verdienen können.

Check Point Software
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Heute vor 5 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 126.68 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.789 Check Point Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 105.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133.23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software bezifferte sich zuletzt auf 13.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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