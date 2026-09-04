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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Profitable Check Point Software-Investition? 04.09.2026 10:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie Investoren gebracht.

Check Point Software
111.25 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Am 04.09.2016 wurde das Check Point Software-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Check Point Software-Aktie 77.98 USD wert. Bei einem Check Point Software-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.824 Check Point Software-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 137.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’762.12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76.21 Prozent zugenommen.

Am Markt war Check Point Software jüngst 13.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.45 SJXBXU
Short 15’286.85 13.98 S7BCRU
Short 15’849.12 9.00 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’391.31 04.09.2026 11:00:36
Long 13’795.87 19.45 SEBAGU
Long 13’486.87 13.77 STBJYU
Long 12’909.65 8.94 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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