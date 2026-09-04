Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113
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04.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie Investoren gebracht.
Am 04.09.2016 wurde das Check Point Software-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Check Point Software-Aktie 77.98 USD wert. Bei einem Check Point Software-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.824 Check Point Software-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 137.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’762.12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76.21 Prozent zugenommen.
Am Markt war Check Point Software jüngst 13.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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