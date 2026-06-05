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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Investmentbeispiel 05.06.2026 10:02:31

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Check Point Software
105.94 CHF -1.46%
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Check Point Software-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Check Point Software-Papier 119.99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.833 Check Point Software-Aktien im Depot. Die gehaltenen Check Point Software-Anteile wären am 04.06.2026 113.73 USD wert, da der Schlussstand 136.46 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 13.73 Prozent.

Insgesamt war Check Point Software zuletzt 14.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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