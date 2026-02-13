NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 120.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82.836 Check Point Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’624.09 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36.24 Prozent gleich.

Check Point Software wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

