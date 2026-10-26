NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 26.10.2021 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44.69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Ceva-Aktie investierten, hätten nun 22.376 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 640.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35.96 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Ceva bezifferte sich zuletzt auf 804.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch