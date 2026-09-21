NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2023 wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ceva-Papier bei 19.74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 506.586 Ceva-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 30.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’334.35 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’334.35 USD entspricht einer Performance von +53.34 Prozent.

Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 851.78 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch