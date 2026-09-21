Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’939 1.1%  SPI 19’740 1.2%  Dow 51’812 0.3%  DAX 25’529 0.9%  Euro 0.9433 -0.1%  EStoxx50 6’299 1.0%  Gold 4’336 -1.0%  Bitcoin 70’266 5.2%  Dollar 0.8226 0.0%  Öl 100.5 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel
Suche...
ETF Sparplan

Ceva Aktie 1731101 / US1572101053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ceva eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Ceva
25.78 CHF 5.53%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2023 wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ceva-Papier bei 19.74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 506.586 Ceva-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 30.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’334.35 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’334.35 USD entspricht einer Performance von +53.34 Prozent.

Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 851.78 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ceva Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten