NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceva-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ceva-Anteile an diesem Tag 21.90 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45.662 Ceva-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’168.49 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 13.11.2026 auf 25.59 USD belief. Mit einer Performance von +16.85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 728.95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch